Una settimana di lavoro passata nel traffico: il report sulla vergogna delle infrastrutture italiane (Di sabato 8 agosto 2020) Italiani intrappolati dal traffico. Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da “bollino nero” sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell'anno le cose non vanno altrettanto bene, in particolar modo nelle ore di punta delle giornate feriali. Stando ai dati della Commissione europea, infatti, gli automobilisti italiani rimangono incolonnati nel traffico per quasi 38 ore all'anno, praticamente perdiamo una settimana di lavoro bloccati in coda; nell'Europa a 27 solo Malta e Belgio registrano una situazione più critica della nostra. A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA. A pagare un conto salatissimo sono sicuramente i pendolari, che utilizzano l'auto per spostarsi da casa verso l'ufficio/fabbrica e viceversa, e coloro che per ... Leggi su iltempo

robersperanza : Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metod… - Corriere : Treviso, nell’ex caserma i migranti positivi sono 233 su 284. Erano 137 una settimana fa - Adnkronos : Germania, a una settimana dalla ripresa delle lezioni due scuole chiuse per Covid - fiaat_lux : INDOVINATE CHI PARTE DOMANI PER UNA SETTIMANA E HA APPENA SCOPERTO CHE NON PUÒ GUARDARE LA 7x11 PERCHÉ NON CI SARÀ… - ErMonnezza9 : RT @NonnoInfame: Faccio outing Oggi è una settimana che nn mi masturbo coi video porno So che son pochi giorni ma per me è un piccolo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Una settimana Incentivi Decreto Rilancio, fondi già esauriti in meno di una settimana DMove.it Napoli, 2 amiche investite mentre attraversano, morta una 15enne

Carlotta, morta a 18 anni in un incidente a Mykonos davanti alle amiche: "L'abbiamo vista volare" Sono rientrate in Italia le amiche di Carlotta Martellini, la 18enne di Perugia morta nei giorni scors ...

Avere questo CR7 e sbagliare partita

TORINO - Maurizio Sarri ha commesso un peccato mortale: non ha saputo costruire una grande Juve attorno al più grande giocatore del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Ha lasciato solo il Re Sole. Ha ...

Carlotta, morta a 18 anni in un incidente a Mykonos davanti alle amiche: "L'abbiamo vista volare" Sono rientrate in Italia le amiche di Carlotta Martellini, la 18enne di Perugia morta nei giorni scors ...TORINO - Maurizio Sarri ha commesso un peccato mortale: non ha saputo costruire una grande Juve attorno al più grande giocatore del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Ha lasciato solo il Re Sole. Ha ...