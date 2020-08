UFFICIALE: Juventus, è Andrea Pirlo il nuovo allenatore (Di sabato 8 agosto 2020) A sorpresa, a poche ore dall’esonero di Maurizio Sarri, la Juventus ufficializza il nome che sostituirà il tecnico toscano: si tratta di Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, ufficialmente promosso in prima squadra dopo essere stato annunciato inizialmente come allenatore della selezione Under 23. Il comunicato Già protagonista di un fortunato sodalizio da giocatore con il club bianconero, Pirlo ha firmato un contratto fino al 2022. “Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus, ha firmato oggi un contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di ... Leggi su giornal

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - tardim_caique : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - JoseMont_ : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -