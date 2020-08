Ufficiale: Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Genoa (Di sabato 8 agosto 2020) Adesso è anche Ufficiale. Daniele Faggiano e’ il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente pugliese si è legato al Grifone dopo aver firmato un contratto triennale con il club di Enrico Preziosi. Daniele Faggiano sostituisce Francesco Marroccu e lascia Parma dopo quattro lunghe ed intense stagioni: “Non e’ stata una scelta facile ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto fosse la piu’ corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi. Dopo quattro anni intensissimi ho capito che avevo bisogno di una nuova sfida perche’ sento di aver dato tutto me stesso, e non riuscirei a trovare dentro di me quel qualcosa in piu’ che ritengo necessario per svolgere al meglio il ... Leggi su alfredopedulla

