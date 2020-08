Ufficiale – Catania, Pellegrino è il nuovo direttore dell’area sportiva (Di sabato 8 agosto 2020) Ufficiale – Catania, Pellegrino è il nuovo direttore dell’area sportiva. Ecco le sue prime parole dopo la nuova nomina ricevuta Il Catania ha iniziato a prepararsi per la prossima stagione. Maurizio Pellegrino, uomo simbolo della cordata S.I.G.I. che ha coinvolto l’acquisto del club, è diventato il nuovo direttore dell’area sportiva. Ecco le sue prime parole direttamente al sito etneo: «Ringrazio l’amministratore unico Nico Le Mura e l’assemblea dei soci per la fiducia che mi viene concretamente mostrata. Impegno, innovazione e sviluppo sono i tre cardini di questa nuova avventura. Tutte le energie saranno destinate alla causa ... Leggi su calcionews24

