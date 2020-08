Ufficiale, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato Ufficiale della società. Promozione immediata per il Maestro La Juventus comunica con una nota Ufficiale le voci trapelate negli ultimi minuti: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Vecchia Signora. Una scelta coraggiosa presa da Andrea Agnelli, che così come nel 2011 con Antonio Conte si è preso la responsabilità della scelta. Il comunicato Ufficiale della Juventus Sarà Andrea ... Leggi su zon

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - SkySport : UFFICIALE: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus ?? - forumJuventus : ? Ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juve ??? Contratto fino a Giugno 2022 ???? 'La scelta si basa sulla convi… - giuseppemz : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - ClementChauvin7 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -

Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Una scelta sorprendente che ha lasciato basiti i media, i tifosi e gli addetti ai lavori. Per cercare di capire come hanno accolto i so ...Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus, di seguito l'annuncio ufficiale del club bianconero attraverso il proprio sito: "Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. 41 anni, nato ...