Turismo, l’allarme degli albergatori di Jesolo: “Ci manca personale, molti preferiscono il reddito di cittadinanza o altri bonus” (Di sabato 8 agosto 2020) “Siamo nel momento clou di una stagione già di per sé molto complicata e si è aggiunto un problema gravoso: la difficoltà a reperire personale. In tanti vengono a fare il colloquio e poi ci rispondono che preferiscono rimanersene a casa, coperti da reddito di cittadinanza, bonus o altre forme di sostegno“. L’allarme è del presidente dell’Associazione Jesolana albergatori, Alberto Maschio. “molti colleghi, ma il problema riguarda anche le attività di ristorazione, stanno continuando a segnalare alla nostra segreteria, ma anche a me personalmente – racconta – la difficoltà a reperire personale: si tratta di figure professionali tra le più disparate, per un totale che si ... Leggi su meteoweb.eu

Quasimezzogiorn : #Confindustria Alberghi, lancia l’allarme: “Ferragosto non salva il #turismo” - federterme : RT @ANSA_ViaggiART: L’allarme del presidente @federterme: 'Il dato certo della crisi è uno solo: il numero degli occupati. Mentre nei setto… - ANSA_ViaggiART : L’allarme del presidente @federterme: 'Il dato certo della crisi è uno solo: il numero degli occupati. Mentre nei s… - marisavillani : RT @EGardini: Allarme #turismo: il Governo massacra l'intero comparto ?? ???? @EGardini @FratellidItalia @GiorgiaMeloni - manegionni : RT @EGardini: Allarme #turismo: il Governo massacra l'intero comparto ?? ???? @EGardini @FratellidItalia @GiorgiaMeloni -