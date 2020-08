Turismo, «gli aiuti sono pochi»: la Liguria delusa dal decreto Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) I provvedimenti del governo per rilanciare il settore non colmano il calo degli ultimi mesi. Case vacanze dimenticate Leggi su ilsecoloxix

ROMA, 09 AGO - Vacanze all'italiana dei connazionali, ma forte assenza degli stranieri, praticamente solo europei. E' in leggero ma per nulla decisivo miglioramento la fotografia del turismo italiano ...Da Santa Maria di Maissana un ampio sentiero sterrato porta alla Valle di Lagorara e a una cava preistorica di diaspro rosso. La roccia silicea, formatasi oltre 200 milioni di anni fa in fondali marin ...