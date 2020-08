Turchia, riprese trivellazioni nel Mar Mediterraneo (Di sabato 8 agosto 2020) La Turchia ha ritenuto inaccettabile l’accordo trovato da Grecia e Egitto sui confini marittimi, e ha deciso di riprendere le trivellazioni nella zona del Mar Mediterraneo occidentale. Il giorno dopo l’accordo raggiunto tra Grecia e Egitto riguardo i confini marittimi, la Turchia ha annunciato di aver ripreso le trivellazioni nella zona del Mediterraneo orientale. Una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Maverick_1956 : @matty_mrg @Mysterytrains @rosadineve Qualcuno si ma nel complesso ritengo che con i pregiudizi che ci sono in Euro… - PatriziaRunfol1 : @SerieTurche2019 @bayyanlisfox_ @canyaman1989 @FOXTurkiye @GoldYapim Ma non la trasmettono la puntata in Turchia è… - itscroquette : con queste riprese: BELLA LA TURCHIA ?????? #DayDreamer - LucyLuc95294719 : @JuanaCasal9 @canyaman1989 Pensavo che le riprese dureranno almeno fino ad ottobre chissà magari posso andare in tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia riprese Turchia, riprese trivellazioni nel Mar Mediterraneo Inews24 Diabolik, un anno fa l'omicidio di Fabrizio Piscitelli: il delitto è ancora senza colpevoli

Chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli? Chi è il mandante dell'omicidio di Diabolik? Dov'è l'arma che ha scandito gli ultimi momenti di vita dell'ex capo degli Irriducibili? Piscitelli è stato ucciso per q ...

La Turchia risponde bene alla crisi con positivi indicatori economici

Con l’accresciuta ambiguità sugli effetti a lungo termine della crisi sanitaria globale portata dalla pandemia di coronavirus, le economie mondiali continuano a soffrire, mentre i mercati emergenti, c ...

Chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli? Chi è il mandante dell'omicidio di Diabolik? Dov'è l'arma che ha scandito gli ultimi momenti di vita dell'ex capo degli Irriducibili? Piscitelli è stato ucciso per q ...Con l’accresciuta ambiguità sugli effetti a lungo termine della crisi sanitaria globale portata dalla pandemia di coronavirus, le economie mondiali continuano a soffrire, mentre i mercati emergenti, c ...