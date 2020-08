Trump vuole fare il duro con la Cina (Di sabato 8 agosto 2020) Milano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri due ordini esecutivi per vietare a ogni cittadino, azienda o ente americano o sotto la giurisdizione americana qualsiasi tipo di “transazione” con ByteDance, l’azienda cinese che possiede TikTok, e con WeChat, il celebre servizio Leggi su ilfoglio

