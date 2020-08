Trump: “Russia non vuole che io vinca elezioni” (Di sabato 8 agosto 2020) Donald Trump ha deciso di smentire l’intelligence Usa, dichiarando che la Russia ha più paura di una sua possibile rielezione che di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una conferenza stampa svoltasi nella sua residenza di Bedminster, ha dichiarato che “l’ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald … L'articolo Trump: “Russia non vuole che io vinca elezioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

