Trump: "Qui la pandemia sta scomparendo". Ma gli Usa vanno verso i 5 milioni di casi (Di sabato 8 agosto 2020) La pandemia “sta scomparendo in Usa”: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster, quando il numero dei decessi negli Stati Uniti ha superato quota 161mila (2.000 solo giovedì) e i contagi stanno viaggiando verso i cinque milioni. Gli Usa continuano ad essere da tempo al primo posto nella classifica mondiale per gli effetti del coronavirus.Nel dettaglio, econdo gli ultimi conteggi della Johns Hopkins University, ad oggi il bilancio complessivo dei contagi è a quota 4.941.635, inclusi 161.347 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite nel Paese 1.623.870 persone. Leggi su huffingtonpost

La pandemia “sta scomparendo in Usa”: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster, quando il numero dei decessi negli Stati Uniti ha superato quota 161mila (2.00 ...

