Trovato il cadavere di Viviana Parisi, la mamma scomparsa con il figlio a Messina: identificata grazie alla fede nuziale. Proseguono le ricerche del piccolo Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) La conferma è arrivata in serata, quando sulla fede fede nuziale del cadavere riTrovato nel pomeriggio gli investigatori hanno letto la scritta “Daniele e Viviana 2013”. Al sesto giorno di ricerche, proprio quando si stava per interrompere, a 500 metri dal punto sull’autostrada in cui Viviana Parisi, di 43 anni e il figlio Gioele, di 4, sono stati visti per l’ultima volta, tre unità cinofile dei Vigili del fuoco hanno rintracciato il corpo. Cinquecento metri dall’autostrada, verso il mare e verso Messina. Questo è il punto in cui le ricerche si sono soffermate tutto il giorno. Il cadavere della dj ... Leggi su ilfattoquotidiano

