Trovato corpo di donna sfigurata a Caronia: è di Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) Aggiornamento ore 20:37 - Il corpo Trovato nei boschi di Caronia è proprio di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con il figlio di 4 anni. Il riconoscimento è avvenuto grazie alla fede nuziale che portava al dito. Il marito della donna ha riconosciuto anche i vestiti e le scarpe. Ora si aspettano gli accertamenti tramite esame del DNA, ma soprattutto sono state intensificate le ricerche del bambino.Trovato un cadavere nei boschi di CaroniaNei boschi di Caronia, nel Messinese, è stato Trovato oggi il cadavere di una donna, purtroppo sfigurato dai cinghiali e dunque non immediatamente riconoscibile. In quella zona è scomparsa Viviana ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : Trovato il corpo di una donna a #Caronia, potrebbe essere la #dj scomparsa Vania Parisi. Nella zona si cerca anche… - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - Corriere : Trovato il corpo della dj Viviana Parisi - debora_ergas : RT @chilhavistorai3: E’ di Viviana Parisi il corpo trovato nei boschi di #Caronia (#Messina), dove la donna è scomparsa il 3 agosto dopo un… - RanieriDario : RT @chilhavistorai3: E’ di Viviana Parisi il corpo trovato nei boschi di #Caronia (#Messina), dove la donna è scomparsa il 3 agosto dopo un… -

