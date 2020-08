Trovato cadavere di donna a Caronia dove era scomparsa dj Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato, nei boschi di Caronia, da una squadra dei vigili del fuoco di Messina, impegnata nel perlustramento della zona di campagna dopo la scomparsa di Viviana Parisi, la dj di 43 anni di cui non si hanno notizie, insieme con il figlio Gioele, da lunedì. Sul posto si trovano gli investigatori e il pm di turno della Procura. Al momento, non è possibile stabilire un collegamento tra la scoperta del cadavere – irriconoscibile – e la scomparsa della donna e del bimbo di 4 anni. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - Corriere : ?? Trovato un cadavere irriconoscibile - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - MaeyCat : RT @fattoquotidiano: MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - radiotaormina : ?? Ultim'ora ?? Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato a Caronia (Messina) dove si cerca da giorn… -

Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel messinese, nella stessa zona in cui è scomparsa quattro giorni fa Viviana Parisi, la donna di 43 anni con il suo bambino di 4 anni.Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (in provincia di Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non ...