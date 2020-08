Toto Wolff abbraccia una donna sul monopattino elettrico, la moglie Susie è gelosa (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Divertente siparietto social tra Toto Wolff e la moglie Susie. Il team principal della Mercedes è stato ritratto in una FOTO in cui abbraccia una dipendente Mercedes a bordo di un monopattino elettrico per potersi tenere in piedi a bordo del mezzo, scatenando una gelosia ironica da parte della consorte, che risponde per le rime: “Quando ho chiesto a Toto di abbracciare la mobilità elettrica non era proprio quello che intendevo…”. Di seguito la FOTO. When I asked Toto to embrace electric mobility that's not quite what I meant… — Susie Wolff (@Susie Wolff) August 7, 2020 Leggi su sportface

