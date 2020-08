Torna il Premio Trabucco a Peschici: in piazza Sandro Pertini premiati Giovanni Allevi e Sergio Costa (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto pronto per la quinta edizione del 'Premio Trabucco - in difesa dell'ambiente', da quest'anno centrato sulla questione della tutela e salvaguardia del nostro pianeta. L'evento si terrà domenica ... Leggi su foggiatoday

gattofreao : RT @sbonaccini: Torna la Formula 1 a Imola dopo 14 anni! Si correrà il primo novembre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ??? - cilentonotizie : Ad Albanella torna il festival-premio Botteghe d'Autore, ecco gli ospiti della XIV edizione - @cilentonotizie - venetoinazione : Promosso da @camcomVeRo, con la collaborazione di @unioncamere e il patrocinio di @minambienteIT ritorna il Premio… - InfoCilentoWeb : Ad #Albanella torna il festival/premio Botteghe d'Autore #AlbanellaNotizie #BottegheDautore #Cilento… - Trmtv : Torna il Premio Heraclea dedicato alla Lucanità; diretta su TRM Network -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Premio Ad Albanella torna il festival/premio Botteghe d’Autore Info Cilento Esclusivo, Pascarella: “Bagnaia torna a Misano, vi dico la mia su Marquez”

Subito dopo l’intervento a Francesco Bagnaia abbiamo avuto modo di parlare telefonicamente con il dottor Pascarella, che ha fatto il punto della situazione. Francesco Bagnaia purtroppo nella giornata ...

Il cinema riparte dalla montagna: torna il Film Festival della Lessinia in sala a Bosco e online

Il Film Festival della Lessinia si terrà dal vivo al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Verona) dal 21 al 30 agosto. Il concorso cinematografico internazionale dedicato a vita, storia, tradizioni i ...

Subito dopo l’intervento a Francesco Bagnaia abbiamo avuto modo di parlare telefonicamente con il dottor Pascarella, che ha fatto il punto della situazione. Francesco Bagnaia purtroppo nella giornata ...Il Film Festival della Lessinia si terrà dal vivo al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Verona) dal 21 al 30 agosto. Il concorso cinematografico internazionale dedicato a vita, storia, tradizioni i ...