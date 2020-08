Torino, Nkoulou potrebbe rinnovare il proprio contratto (Di sabato 8 agosto 2020) Il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, potrebbe rinnovare il proprio contratto con la società granata secondo Tuttosport Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il club granata dopo il possibile addio che si era verificato all’inizio della scorsa stagione. Al momento non sono ancora arrivate offerte significative per il difensore ex Lione il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Il rinnovo del suo contratto conviene quindi anche ad Urbano Cairo prima di perdere il proprio giocatore a parametro zero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AndyRussell6 : RT @PBPcalcio: il nuovo #Torino di #Giampaolo: Izzo sul mercato, partirà anche #Nkoulou (lui vuol andare). Giampaolo vuol ripartire da chi… - ILTOROSIAMONOI : ?? In mancanza di offerte,adesso Nkoulou può rimanere al Toro Nicolas Nkoulou può restare al Torino. Anzi, come si l… - GreenMidnight1 : RT @PBPcalcio: il nuovo #Torino di #Giampaolo: Izzo sul mercato, partirà anche #Nkoulou (lui vuol andare). Giampaolo vuol ripartire da chi… - Federic05540493 : RT @PBPcalcio: il nuovo #Torino di #Giampaolo: Izzo sul mercato, partirà anche #Nkoulou (lui vuol andare). Giampaolo vuol ripartire da chi… - gabrielemonaco0 : RT @PBPcalcio: il nuovo #Torino di #Giampaolo: Izzo sul mercato, partirà anche #Nkoulou (lui vuol andare). Giampaolo vuol ripartire da chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nkoulou Torino, i pagelloni della stagione – Nkoulou 5, il leader difensivo tradisce su tutta la linea Toro News Torino, Nkoulou potrebbe rinnovare il proprio contratto

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il club granata dopo il possibile addio che si era verificato all’inizio della scorsa stagione. Al momento non sono a ...

Calciomercato Torino, Nkoulou può restare e rinnovare

Da separato in casa ad inizio stagione, Nicolas Nkoulou può restare a Torino e rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 Niente addio, anzi, conferma con rinnovo. Il futuro di Nicolas Nkoulou sembra ...

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il club granata dopo il possibile addio che si era verificato all’inizio della scorsa stagione. Al momento non sono a ...Da separato in casa ad inizio stagione, Nicolas Nkoulou può restare a Torino e rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 Niente addio, anzi, conferma con rinnovo. Il futuro di Nicolas Nkoulou sembra ...