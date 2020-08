Torino, immigrato africano molesta un’anziana, prende a pugni un agente e distrugge la Volante (Di sabato 8 agosto 2020) Violenza cieca, una furia nelle strade di Torino. Un immigrato africano ha prima molestato un anziano, poi ha aggredito un agente e alla fine ha distrutto la Volante della Squadra Mobile. Un susseguirsi di fatti che hanno creato il panico tra la gente. L’immigrato africano al mercato di Barriera L’uomo era al mercato rionale di Barriera e infastidiva chi girava tra le bancarelle. In particolare aveva preso di mira una persona anziana che stava facendo la spesa. Ad assistere all’episodio c’era anche un poliziotto fuori servizio. Visto quel che stava accadendo, l’agente ha deciso di intervenire e si è qualificato chiedendo allo straniero di allontanarsi. L’aggressione al poliziotto In quel ... Leggi su secoloditalia

Momenti di panico, ieri, nel complicato quartiere di Barriera di Milano, a Torino. Come riferisce Repubblica, un immigrato di origini africane ha da prima molestato un anziano che si trovava al mercat ...

Torino: domani bandiere a mezz’asta per la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”

Domani a Torino, a Palazzo di Città e nelle sedi della Città Metropolitana, le bandiere saranno esposte a mezz’asta per la ”Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”: ricorrenza che, a pa ...

