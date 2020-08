Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara di nuovo insieme? (Foto) (Di sabato 8 agosto 2020) Tina Cipollari, arcinota opinionista di Uomini e Donne che, nella prossima stagione potrebbe cambiare ruolo nella trasmissione, è stata alla ribalta del gossip anche per la sua vita privata. La focosa Tina, infatti, pare aver attraversato un momento abbastanza complicato con il compagno Vincenzo Ferrari. Le voci di una crisi e di un allontamento definitivo, ormai, erano all’ordine del giorno. Tutto questo, però, è stato smentito nelle ultime ore da alcune Foto. Il settimanale “nuovo”, infatti, ha paparazzato la bella Tina Cipollari proprio in compagnia di Vincenzo Ferrara. Tra i due, a vedere la Foto, non pare esserci astio né cose in sospeso. Anzi, al ... Leggi su kontrokultura

