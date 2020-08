TikTok, una pedina social nella guerra commerciale tra Usa e Cina – Il video (Di sabato 8 agosto 2020) TikTok, social network lanciato nel 2016 e sviluppato dalla società cinese ByteDance, è diventato nelle ultime settimane una pedina nella guerra commerciale che infuria fra Stati Uniti e Cina. Questo video riassume l’intera vicenda fino al 7 agosto, giorno in cui il presidente statunitense Donald Trump ha firmato il decreto che obbliga ByteDance a vendere la partecipazione di TikTok nelle operazioni negli Usa. Inoltre, stando al decreto, entro 45 giorni sarà vietato ogni tipo di transazione con TikTok da parte di persone o entità soggette alla giurisdizione statunitense. Sono escluse dalle sanzioni tutte le operazioni compiute entro 45 giorni, in modo da permettere le conclusioni del ... Leggi su open.online

