TikTok e Microsoft tra politica ed economia (Di sabato 8 agosto 2020) Perché Microsoft vuole TikTok? Un social in grado di competere con Facebook e YouTube e in grado di ‘produrre’ un fiume di dati sui milioni di utenti iscritti. Microsoft fa sul serio per TikTok e sembrerebbe essere intenzionata a piazzare il colpo grosso, ossia a prendersi le operazioni di tutti i Paesi dove opera l’applicazione, ad esclusione della Cina, dove in realtà c’è un’altra app. Sono due i risvolti di maggior rilievo della vicenda. Il primo è quasi esclusivamente politico, il secondo decisamente più economico, con Microsoft che entrerebbe – da grande protagonista – nel grande universo dei social network, se non consideriamo le sortite come LinkedIn o Github. Microsoft e TikTok ... Leggi su newsmondo

