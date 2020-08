The Third Day, il trailer della serie Sky/HBO, con Jude Law e Naomi Harris (Di sabato 8 agosto 2020) The Third Day, la miniserie con Jude Law e Naomi Harris, co-prodotta da Sky UK e HBO, debutterà negli Stati Uniti dal 14 settembre. La pandemia ha un po’ sconvolto i piani di ogni canale in giro per il mondo. The Third Day, una co-produzione tra HBO e Sky UK, ad esempio, era una di quelle serie prevista per maggio su HBO e Sky. Sky tra l’altro aveva anche preparato un rilascio inedito per la serie. Intanto HBO, e solo HBO, ha annunciato che la serie debutterà negli Stati Uniti il prossimo 14 ottobre, e ha rilasciato anche un trailer. The Third Day è una miniserie composta da 6 episodi, e sarà suddivisa in due parti composte da tre episodi. La ... Leggi su dituttounpop

The Third Day, la miniserie con Jude Law e Naomi Harris, co-prodotta da Sky UK e HBO, debutterà negli Stati Uniti dal 14 settembre. La pandemia ha un po’ sconvolto i piani di ogni canale in giro per i ...

