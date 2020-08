The Big Sky: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di sabato 8 agosto 2020) Per la stagione 2020/2021 ABC ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di The Big Sky. Lo show appartiene al genere thriller e la prima stagione sarà composta da 13 episodi dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti. Il produttore David E. Kelley figura come responsabile del progetto. Al momento non è ancora possibile dire con certezza Quando la serie tv debutterà sul network americano e molto più difficile sarà prevedere Quando il titolo arriverà in terra nostrana. Per poter vedere The Big Sky in lingua italiana, infatti, dovremo attendere che un’emittente televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show per importarlo nel nostro Paese.Segui Termometro Politico su Google News Non ... Leggi su termometropolitico

Voto10 : Ben Affleck dirigerà The Big Goodbye: il film riguardante il making of di Chinatown - marchmallow7 : @RomeluLukaku9 @Inter 1 year ago today you left the greatest club @manutd ! Thanks for the memories. Potevi propri… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Big Goodbye – Ben Affleck dirigerà un film sulla realizzazione di Chinatown - Notiziedi_it : Ben Affleck dirigerà The Big Goodbye, il film sulla realizzazione di Chinatown - Think_movies : “The Big Goodbye”: Ben Affleck scriverà e dirigerà il film sul dietro le quinte del celebre classico di Roma Polans… -