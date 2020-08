Terremoto: Regione Lombardia, 250mila euro per pmi del Mantovano (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 ago. (Adnkronos) - E' di oltre 250.000 euro l'incremento della dotazione finanziaria del bando Revit 2020 per la concessione di contributi alle imprese commerciali e artigiane dei Comuni del Mantovano colpiti dal sisma nel 2012. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia su proposta dall'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. "I nostri provvedimenti riescono sempre a raggiungere obiettivi buoni e mirati, perché nascono dal confronto continuo con le categorie e i territori. Un ringraziamento particolare va alla comunità locale che risponde sempre con determinazione e tenacia alle opportunità", ha sottolineato. Il documento regionale incrementa di 252.767,95 euro il budget originario di 600.000 euro del bando ... Leggi su liberoquotidiano

stralunatica58 : @matteosalvinimi Abitando in una regione ad alta intensità sismiaca Nelle scuole era in atto più volte l’anno la s… - madliber : RT @La_manina__: Ve lo ricordate l'imprenditore che 'rideva a letto' la mattina del terremoto de L'Aquila? Adesso trovatemi la differenza… - FrancoBlog49 : RT @La_manina__: Ve lo ricordate l'imprenditore che 'rideva a letto' la mattina del terremoto de L'Aquila? Adesso trovatemi la differenza… - IIrimea : @Jovenca1 @repubblica Il Friuli è, tra le regioni a statuto autonomo, quella con minor grado, praticamente è come s… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Regione Terremoto: Regione Lombardia, 250mila euro per pmi del Mantovano Il Tempo Terremoto: Regione Lombardia, 250mila euro per pmi del Mantovano

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - E' di oltre 250.000 euro l'incremento della dotazione finanziaria del bando Revit 2020 per la concessione di contributi alle imprese commerciali e artigiane dei Comuni del ...

Taurasi nell’Olimpo dei vini d'Italia

L’Irpinia è ricordata soprattutto per il devastante terremoto del 1980 ma oggi è una regione viva caratterizzata da scorci mozzafiato e paesaggi inaspettati. Tra le colline in provincia di Avellino (s ...

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - E' di oltre 250.000 euro l'incremento della dotazione finanziaria del bando Revit 2020 per la concessione di contributi alle imprese commerciali e artigiane dei Comuni del ...L’Irpinia è ricordata soprattutto per il devastante terremoto del 1980 ma oggi è una regione viva caratterizzata da scorci mozzafiato e paesaggi inaspettati. Tra le colline in provincia di Avellino (s ...