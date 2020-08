Terremoto Juve, Sarri esonerato (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus. La dirigenza bianconera ha sollevato il tecnico dall’incarico dopo l’eliminazione dalla Champions League. La Gazzetta dello Sport annuncia l’esonero di Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera avrebbe deciso di sollevare dall’incarico il tecnico bianconero. La notizia anticipa il comunicato ufficiale. La Juventus ha deciso, Sarri esonerato Stando a quanto riferito da la Gazzetta dello Sport, nel vertice andato in scena il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, la dirigenza della Juventus avrebbe deciso di esonerare Maurizio Sarri. Al tecnico bianconero non basta la vittoria dello Scudetto. La squadra non ha fatto il salto di ... Leggi su newsmondo

