Terremoto, forte scossa al confine tra Austria e Germania (Di sabato 8 agosto 2020) Terremoto, avvertita forte scossa al confine tra Austria e Germania: ecco quanto accaduto poco fa, precisamente alla ore 21,44. Paura poco fa al confine tra Austria e Germania, dove esattamente alle ore 21,44 è stata registrata una forte scossa di Terremoto. Lo riferisce proprio in questi istanti l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), secondo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

roberto_scalia : RT @nimagiga: @giulianasonnati @Annasaba8 @vighicarlo @josepcampo @aleph54 @NinoInzerillo @Natalia54967926 @roberto_scalia @Stregalife2 @GP… - IlMeteoNelMondo : Un #terremoto forte si è verificato nel mondo: Strong earthquake, 6.3 mag was detected near Prince Edward Islands r… - giuno73 : RT @il_brigante07: @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e purt… - IlMeteoNelMondo : Un #terremoto forte si è verificato nel mondo: Strong earthquake, 6.4 mag strikes near Vanuatu #earthquake - dukana2 : RT @il_brigante07: @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e purt… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto forte Terremoto Matera, forte scossa sismica al mattino: i dettagli Inews24 Terremoto Juventus, UFFICIALE: Sarri esonerato

All’indomani dell’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione, la Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. Dopo una riunione andata in scena questa mattina, il club bianconero ...

"Pamela e Traini, la prova più dura Ammiro la tenacia dei maceratesi"

di Chiara Gabrielli Il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dei carabinieri, sta per lasciare Macerata per andare a dirigere il reparto operativo del comando provinciale di Roma. Un viag ...

All’indomani dell’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione, la Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. Dopo una riunione andata in scena questa mattina, il club bianconero ...di Chiara Gabrielli Il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dei carabinieri, sta per lasciare Macerata per andare a dirigere il reparto operativo del comando provinciale di Roma. Un viag ...