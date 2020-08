Terremoto al confine Austria-Italia: scossa avvertita in provincia di Bolzano [MAPPE e DATI] (Di sabato 8 agosto 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo tra 3.6 è stata avvertita stasera, alle ore 21.44, nella zona della provincia di Bolzano. La scossa è avvenuta a Landeck, in Austria, ad una profondità di 14,2km. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all’evento.L'articolo Terremoto al confine Austria-Italia: scossa avvertita in provincia di Bolzano MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

