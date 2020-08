Terremoto a Palazzo: "Fanno fuori Bonafede". Un incubo: Giustizia, ecco chi sarà il prossimo ministro (Di sabato 8 agosto 2020) Di male in peggio? Si continua a parlare di rimpasto, del tagliando al governo, del riassetto, delle poltrone che cambieranno, delle teste che salteranno, tra cui si sussurra quella di Lucia Azzolina. Ma qui non si parla del ministro dell'Istruzione, bensì di quelle della Giustizia. Già, secondo rumors rilanciati da Repubblica, anche Alfonso Bonafede potrebbe saltare. Con grande ritardo, verrebbe da dire, alla luce dei disastri combinati sulle scarcerazioni nei giorni del coronavirus e al Dap anni fa. Ma tant'è, a settembre il grillino potrebbe essere "spinto" fuori da via Arenula. E, si diceva: di male in peggio. L'indiziato numero uno per prenderne il posto sarebbe Andrea Orlando, che tornerebbe volentierissimo a fare il Guardasigilli (o in alternativa il sottosegretario alla presidenza del ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Palazzo Vibo Valentia, nuovo “terremoto” a Palazzo Razza Quotidiano del Sud Terremoto in Giunta a Voghera, lascia l’assessore Carbone

Voghera (Pavia), 8 agosto 2020 - Giuseppe Carbone ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera. Ieri mattina intorno alle 13 la sua richiesta è stata prot ...

Gettonopoli, da dove tutto è partito e come tutto ora (politicamente) per il bene della città dovrebbe finire

Gettonopoli o l’affare Commissioni, come dir si voglia, è ancora tutto da definire dal punto di vista giudiziario. Gli indagati ora dovranno assumere le loro determinazioni rispetto alla possibilità d ...

