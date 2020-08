Tempesta d’amore, casting news: arriva SELINA, nuovo amore di Christoph (Di sabato 8 agosto 2020) Grandi novità in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Con la sedicesima stagione ormai giunta della sua ultima fase, i telespettatori d’Oltrampe stanno assistendo a parecchie novità a livello di cast. E di recente è arrivato l’annuncio ufficiale di un nuovo ingresso destinato a stravolgere la vita di Christoph (Dieter Bach)…Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 8 e lunedì 10 agosto 2020Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane rovina Christoph Christoph e Ariane Kalenberg, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldUomo d’affari scaltro e cinico, ... Leggi su tvsoap

cipherenoir : certo che siete peggio di beautiful, cento vetrine, un posto al sole e tempesta d’amore - lilacphantasia : @lovstinyoureyes Io con Tempesta d'amore ???? non se lo fila nessuno, eppure offre abbastanza trash/drama ?? - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Linda rifiuta di sposare André! E lui… - #Tempesta #d’amore… - niallsvoicee_ : Watermelon Sugar come colonna sonora della pubblicità di tempesta d'amore ... . . - zorzaparanoica : comunque il fatto che abbiano messo watermelon sugar come presentazione di 'tempesta d'amore' mi ha steso -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it