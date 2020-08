Tasse sospese, attenzione al sud, misure per il lavoro e le imprese: il decreto agosto Varato dal governo salvo intese (Di sabato 8 agosto 2020) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: dei Ministri Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 61 8 agosto 2020 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. ***** SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio ... Leggi su noinotizie

