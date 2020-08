Superbonus sugli immobili esteso a familiari a conviventi (Di sabato 8 agosto 2020) (Teleborsa) – Sul Superbonus per le ristrutturazioni degli immobili al 110% è arrivata una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni aspetti riguardo all’incentivo introdotto con il dl Rilancio. All’agevolazione possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Inoltre, vale anche per gli imprenditori e gli autonomi con partite Iva sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. La cessione del credito potrà essere utilizzata a partire dal 15 ottobre 2020. Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di ... Leggi su quifinanza

