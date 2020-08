Superbonus 110%: tutte le ultime novità (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile, che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi, forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare sull'incentivo introdotto con il dl rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il ... Leggi su liberoquotidiano

