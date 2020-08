Superata quota duecentocinquantamila. Corona virus: Italia, 12953 positivi a test (+29 in un giorno) con 35203 decessi (13) e 201947 guariti (305). Totale di 250103 casi (347) Dati della protezione civile (Di sabato 8 agosto 2020) Dati diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Superata quota duecentocinquantamila. Corona virus: Italia, 12953 positivi a test (+29 in un giorno) con 35203 decessi (13) e 201947 guariti (305). Totale di 250103 casi (347) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Scende la curva dei nuovi casi di coronavirus: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 347 (più di uno su 5 in Lombardia) a fronte del +552 di ieri (quarto giorno di incremento ...

