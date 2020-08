Sponsor, il credito d’imposta nel Decreto Agosto (Di sabato 8 agosto 2020) credito d’imposta Sponsorizzazioni sportive – Un credito di imposta del 50% per le Sponsorizzazioni sportive superiori ai 10 mila euro. La misura, fortemente richiesta dal «Comitato 4.0», l’associazione nata su iniziativa di Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo maschile e femminile, sarà inserita nel Decreto Agosto, atteso all’esame del Consiglio dei ministri, secondo quanto si … L'articolo Sponsor, il credito d’imposta nel Decreto Agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Un credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive superiori ai 10 mila euro. La misura, fortemente richiesta dal «Comitato 4.0», l’associazio ...

Bellinazzo a Catanista: “Con Pagliara progetto interessante”

Intervenuto ai microfoni della redazione di Catanista, Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, ha parlato del Calcio Catania in vista della nuova stagione. Calcio Catania con 50 milioni di ...

Bellinazzo a Catanista: "Con Pagliara progetto interessante"

Intervenuto ai microfoni della redazione di Catanista, Marco Bellinazzo, giornalista de "Il Sole 24 Ore", ha parlato del Calcio Catania in vista della nuova stagione. Calcio Catania con 50 milioni di ...