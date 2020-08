Speranza: "Pillola Ru486 fino alla nona settimana" (Di sabato 8 agosto 2020) é stato pubblicato su Polisblog.it alle 15:41 di Saturday 08 August 2020 Leggi su blogo

petergomezblog : Aborto, Speranza: “Pillola Ru486 si potrà assumere fino alla nona settimana e non servirà il ricovero” - RaiNews : Il ministro della Salute cambia la direttiva sull'utilizzo della pillola RU486 - giornalettismo : Il ministro #Speranza modifica la legge 194 sull'#aborto: non sarà più necessario il ricovero per le donne a cui ve… - ostemac : RT @GiuseppeDAdamo7: Pillola abortiva senza ricovero, rivolta di Meloni e Pro Vita - Il Tempo - marry_me_chuck : RT @perchetendenza: #aborto: Perché il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato dopo dieci anni le linee guida sulla pillola Ru… -