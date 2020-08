Spari a Napoli nella Galleria Laziale, feriti due giovani: “Volevano il rolex” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due ragazzi di 30 e 27 anni, originari del quartieri napoletano di Pianura, sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco alle gambe la scorsa notte a Napoli, all’interno della Galleria Laziale in direzione Mergellina. L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30. Secondo il loro racconto, i due feriti si trovavo in sella a uno scooter, un Sh 300, quando sarebbero stati avvicinati da ignoti a bordo di un altro scooter che hanno intimato a uno dei due di consegnare il rolex che aveva al polso. Al rifiuti, sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco che hanno ferito alle gambe i due ragazzi, entrambi pregiudicati, di Pianura. Trasportati all’ospedale San Paolo da un’auto che sopraggiungeva, il 30enne ... Leggi su anteprima24

