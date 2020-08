Spagna è il Paese Ue con più contagi. Trump: “In Usa Covid sta sparendo”. Ma studio dice: “A dicembre 300mila morti senza misure ad hoc” (Di sabato 8 agosto 2020) La Spagna è il Paese con più contagi in Europa, Trump insiste sulla linea dell’ottimismo nonostante gli Usa abbiano superato i 160mila morti e l’India, il terzo più colpito al mondo dal Coronavirus, conteggia più di due milioni di casi. La Johns Hopkins University aggiorna il numero delle vittime da Covid nel mondo, finora 720mila, mentre nel mondo le infezioni sono oltre 19,3 milioni. Spagna – Secondo i calcoli dell’università americana, scrive El Pais, la Spagna con 314.362 casi detiene il record del Paese con più contagi in tutta Europa, superando il Regno Unito (314.362 infezioni e una popolazione di 66,5 milioni di persone contro i 47 milioni della ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : L’ex re di Spagna soggiorna in una lussuosissima struttura del Paese asiatico. - MediasetTgcom24 : SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - petergomezblog : Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano i 4,5 milioni di infezioni. Messico… - fattoquotidiano : La Spagna è il Paese con più contagi in Europa, Trump insiste sulla linea dell’ottimismo nonostante gli Usa abbiano… - clikservernet : Spagna è il Paese Ue con più contagi. Trump: “In Usa Covid sta sparendo”. Ma studio dice: “A dicembre 300mila morti… -