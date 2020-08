Sou, la prima scuola di architettura per bambini che insegna a realizzare ciò che sembra impossibile (Di sabato 8 agosto 2020) In epoca di dibattito su scuole e spazio pubblico, con tutto il corollario di perplessità in cui ci si dimena in questa atipica estate 2020, una boccata d’ossigeno (e speranza) arriva dalla cosiddetta didattica informale con SOU, la prima scuola di architettura per bambini in Italia, che, fondata a Favara e attraversata da professionisti di tutto il mondo, si estende in altre città italiane configurandosi, a dirla tutta, come una vera e propria “scuola di formazione civica a base d’architettura” (cit. Prof. Maurizio Carta). Leggi su vanityfair

Creata a Favara, nell'entroterra siciliano, quest'eccellenza attraversata da professionisti di tutto il mondo si estenderà da settembre in altre città italiane, configurandosi come una vera e propria ...

