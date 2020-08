Somiglianza tra Gabriele Parpiglia e Rocco Siffredi (Di sabato 8 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Buongiorno! Non vi pare che esista una certa ? Cordiali saluti, Aunt Violet Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista ... Leggi su isaechia

yerimxluv : @kjmbabie è normale trovare una somiglianza tra due persone, ma farsi tutti questi film mentali e sparare cazzate?… - Fr123Max : @alexsecchi83 aggiungo che una somiglianza è necessaria tra squadre clienti per via delle filosofie di costruzione… - IsaeChia : Somiglianza tra #TimorSteffens e #GheorgheIancu - StylinsonGirrl : RT @giustizieraa: quì per farvi vedere la pazzesca somiglianza tra Matty della 3 gen di skins e Rosa Chemical, y’all #tiziaparty #4agosto h… - Miles686 : Lopetegui é il Giampaolo spagnolo, incredibile la somiglianza tra i due -

