Sicilia, trovato il corpo di una donna a Caronia durante le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele [GALLERY] (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. Da qualche minuto sono emerse nuove rivelazioni: ieri è stata denunciata anche una seconda scomparsa. Si tratta di una donna di 43 anni F.P. da Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia. I carabinieri stano cercando di risalire all’identita’ della donna trovata nei boschi di Caronia sotto l’autostrada ... Leggi su meteoweb.eu

La contrapposizione è la solita. Ma adesso riguarda il momento del picco: "Quello che ci preoccupa in vista del picco di metà agosto, è la situazione nelle spiagge libere, spesso limitrofe alle strutt ...

