Sicilia: sopralluogo assessore Falcone al cantiere frana Letojanni

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone questa mattina, alle ore 11 sarà in sopralluogo al cantiere di messa in sicurezza della frana di Letojanni, lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. L'esponente del Governo Musumeci riceverà il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Roberto Traversi, accompagnato dal Provveditore interregionale alle Opere pubbliche per Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella. "Quando ci siamo insediati - dichiara l'assessore Falcone - non avevamo trovato neppure un progetto di ripristino del versante e la frana giaceva in abbandono dal 2015. Il Cas, sotto la guida del Governo Musumeci, in un anno e mezzo ha avviato l'iter, ...

