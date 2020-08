Sicilia: Lupo (Pd), ‘Musumeci non se la prenda con il governo, faccia mea culpa’ (Di sabato 8 agosto 2020) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) – “Musumeci ha davvero faccia tosta a prendersela con il governo nazionale e con il Comitato tecnico scientifico, sostenendo che al Sud il lockdown sarebbe potuto essere meno duro: parla proprio lui, che ha sbagliato i conti dei positivi Covid19 in Sicilia moltiplicando ogni contagiato per quattro, ed in base a quei calcoli gonfiati che lui stesso ha trasmesso a Roma, ha applicato restrizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal governo nazionale ed ha mantenuto fino all’ultimo il blocco totale domenicale. Una cosa dovrebbe fare Musumeci, ma non l’ha ancora fatta: recitare il mea culpa”.Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, in relazione ad alcune recenti dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana ... Leggi su calcioweb.eu

Palermo, l'Ars approva il contributo da 900 mila euro per i danneggiati dall'alluvione di luglio

Un contributo da 900mila euro per chi è stato danneggiato dall’alluvione del 15 luglio a Palermo. Ma anche una polemica – trasversale – fra deputati per la concessione di un contributo al capoluogo, p ...

