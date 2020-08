Sergio Battelli, il pentastellato con la terza media che gestisce i rapporti con l’Ue (Di sabato 8 agosto 2020) Sergio Battelli è il presidente della Commissione per le Politiche dell’Unione Europee. È stato eletto con il Movimento 5 Stelle e dovrà occuparsi di un aspetto fondamentale. Dalle sue mani, infatti, passerà il destino del Recovery Fund. È arrivata nelle scorse ore una conferma importante nel ruolo di presidente della Commissione per le Politiche dell’Unione … L'articolo Sergio Battelli, il pentastellato con la terza media che gestisce i rapporti con l’Ue proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

davidealgebris : Avete votato il peggio del peggio. Ora avete Presidente Commissione Affari Europei uno con la terza media. Meritocr… - john__pemberton : RT @perchetendenza: 'Sergio Battelli': Perché il deputato del M5s è stato riconfermato Presidente della Commissione per le Politiche dell'U… - alde68 : RT @AlbCantaloni: se sulla strada del seggio per il referendum verrete travolti dall'angoscia di sentirvi meno rappresentati in caso di vit… - fracogoni : RT @Silvana_demari: Se non ci credete perché è oggettivamente non credibile verificate su Wikipedia. Questo tizio è Sergio Battelli 5 Stell… - romanoziroldo : RT @Silvana_demari: Se non ci credete perché è oggettivamente non credibile verificate su Wikipedia. Questo tizio è Sergio Battelli 5 Stell… -