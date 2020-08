"Sei stato il primo a cui ho pensato". Samanta Togni, clamoroso intreccio con Pierluigi Diaco in Rai (Di sabato 8 agosto 2020) A Io e Te di Pierluigi Diaco su Rai 1, ecco come ospiti Samanta Togni, ballerina ed ex insegnante di Ballando con le Stelle, insieme al marito, Mario Russo, chirurgo plastico. Diaco ha rivelato di averla fortemente voluta in trasmissione, dunque i complimenti: il prossimo anno condurrà con Giancarlo Magalli I Fatti Vostri. Diaco a quel punto ha ricordato di averle detto in tempi non sospetti che, a suo parere, meritava una conduzione. E lei a quel punto ha rivelato: "Tu sei stato, infatti, una delle prime persone a cui ho pensato quando ho saputo di questa importante novità". Stima reciproca, insomma, tanto che Diaco ha anche aggiunto, riferendosi ovviamente alla Togni: "Per me è una delle donne ... Leggi su liberoquotidiano

rubio_chef : Se al SÌ al processo ti porti il cappellino della @guardiacostiera ( che tra l’altro ti schifa ), oltre confermare… - UffiziGalleries : #3agosto1944 'Sono le sei…metà Borgo San Jacopo è scomparsa; sono solo in piedi scheletri informi di case e di torr… - OptaPaolo : 6 - Francesco #Acerbi è il giocatore di movimento che è stato saltato meno volte in dribbling (sei) in questo campi… - babyjohnlocked : ?Tu sei per me ciò che per gli anni '90 è stato Friends? - 5_bepi : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ancora parlate? L intero pianeta in lock down e voi cercate le pulci al governo che… -