Seduzione pericolosa, stasera su Iris il film con Al Pacino (Di sabato 8 agosto 2020) stasera su Iris alle 21:00 Al Pacino deve risolvere una serie di omicidi in Seduzione pericolosa, un giallo del 1989. stasera su Iris alle 21:00, va in onda Seduzione pericolosa, Al Pacino veste i panni di un ispettore di polizia che indaga su tre omicidi opera di una stessa persona. Frank Keller, capitano della polizia, divorziato e prossimo alla pensione, si occupa di tre omicidi. Tre uomini sono stati trovati morti in circostanze analoghe. Tutti e tre avevano messo un annuncio su un giornale per cuori solitari. Tutti e tre vengono trovati a letto, nudi, assassinati da un colpo di pistola alla testa. Il capitano mettendo annunci sullo stesso giornale entra in contatto con varie donne. Tra queste Frank Keller ... Leggi su movieplayer

GuidaTVPlus : 08-08-2020 21:10 #Iris Seduzione pericolosa #Thriller #Film #StaseraInTV - zazoomblog : Seduzione Pericolosa trama e trailer del film in onda sabato 8 agosto su Iris - #Seduzione #Pericolosa #trama… - rudylegh : @LeBoudoirDesDi3 Seduzione pericolosa (cit.) -

Ultime Notizie dalla rete : Seduzione pericolosa Stasera in tv 8 agosto, su Iris il film Seduzione pericolosa con Al Pacino. Sesso e morte. La trama Corriere dell'Umbria Seduzione pericolosa, stasera su Iris il film con Al Pacino

Stasera su Iris alle 21:00 Al Pacino deve risolvere una serie di omicidi in Seduzione pericolosa, un giallo del 1989. Stasera su Iris alle 21:00, va in onda Seduzione pericolosa, Al Pacino veste i pan ...

Stasera in tv 8 agosto, su Iris il film Seduzione pericolosa con Al Pacino. Sesso e morte. La trama

Seduzione pericolosa è il titolo del film che stasera in tv, 8 agosto, sarà trasmesso in prima serata da Iris a partire dalle ore 21.10. Giallo del 1989, realizzato negli Stati Uniti per la regia di H ...

Stasera su Iris alle 21:00 Al Pacino deve risolvere una serie di omicidi in Seduzione pericolosa, un giallo del 1989. Stasera su Iris alle 21:00, va in onda Seduzione pericolosa, Al Pacino veste i pan ...Seduzione pericolosa è il titolo del film che stasera in tv, 8 agosto, sarà trasmesso in prima serata da Iris a partire dalle ore 21.10. Giallo del 1989, realizzato negli Stati Uniti per la regia di H ...