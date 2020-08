Scrive al padre dal campo di prigionia: la lettera arriva a destinazione 78 anni dopo (Di sabato 8 agosto 2020) Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1942, dal campo di prigionia in Sud Africa dove si trovava Giuseppe Cavalli ha scritto al padre una lettera al padre Domenico. Una lettera che è arrivata ora a 78 anni di distanza grazie all’interessamento di un trentenne bresciano appassionato di antiquariato.Federico Bertuzzi abita a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, e quindi quando ha trovato in vendita una lettera, anzi una corrispondenza di prigionieri di guerra indirizzata a una famiglia di Quinzano ha deciso di comperarla. E anche di trovare la famiglia, non senza difficoltà dato che Cavalli è un nome comune in zona.“Alla mia ricerca - ha spiegato al Giornale di Brescia - hanno risposto ... Leggi su huffingtonpost

Lorenzo Soria, giornalista italiano presidente della Hollywood Foreign Press Association, che assegna i Golden Globes, è morto oggi nella sua casa di Los Angeles a 68 anni. Lo rende noto la Hollywood ...

