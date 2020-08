Scomparsa Veronica Parisi, trovato il cadavere: si cerca il figlio Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) Si è conclusa in maniera drammatica la ricerca di Veronica Parisi: trovato il cadavere in stato di decomposizione, si cerca ancora il figlio. Nelle scorse ore le ricerche della polizia nel messinese avevano portato al ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione. E’ giunta ora la notizia che il corpo era proprio quello di … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa Veronica Scomparsa Veronica Parisi, trovato il cadavere: si cerca il figlio Gioele ViaggiNews.com Scomparsa Veronica Parisi, trovato il cadavere: si cerca il figlio Gioele

Si è conclusa in maniera drammatica la ricerca di Veronica Parisi: trovato il cadavere in stato di decomposizione, si cerca ancora il figlio. Nelle scorse ore le ricerche della polizia nel messinese a ...

Mamma e bimbo scomparsi, gli ultimi post di Viviana: “Rinchiusa in una bara di cristallo”

È uscita per andare al centro commerciale, avrebbe dovuto percorrere 30 chilometri, invece ne ha macinati un centinaio, interrompendo la corsa solo dopo aver impattato, leggermente, con l'auto contro ...

Si è conclusa in maniera drammatica la ricerca di Veronica Parisi: trovato il cadavere in stato di decomposizione, si cerca ancora il figlio. Nelle scorse ore le ricerche della polizia nel messinese a ...È uscita per andare al centro commerciale, avrebbe dovuto percorrere 30 chilometri, invece ne ha macinati un centinaio, interrompendo la corsa solo dopo aver impattato, leggermente, con l'auto contro ...