Sciascia, chitarra e Meridione prima di tutto. Chi è Peppe Provenzano, il ministro che sta riportando i soldi al Sud (Di sabato 8 agosto 2020) Il Sud nel cuore, la Sicilia il suo grande amore. Meridionalista convinto, Giuseppe Provenzano – per tutti “Peppe il rosso” ma anche Luciano e Calogero perché la mamma, per lui, ha scelto ben tre nomi – è ministro per il Sud e la coesione territoriale. Parla spagnolo, ha 38 anni, è nato a San Cataldo ma è cresciuto a Milena, piccolo comune di quasi 3mila abitanti in provincia di Caltanissetta (ultima nella classifica “Qualità della vita 2019” del Sole24Ore, ndr), in Sicilia. Sa suonare la chitarra, da giovane si dilettava anche con il sax contralto. Una delle sue amiche più care (e sua collega universitaria) è la moglie del cantante Bugo con il quale è stato a cena a Natale, come svelato a Un Giorno da Pecora. Oggi ... Leggi su open.online

