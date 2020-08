Scherzi a parte: Pio e Amedeo sostituiscono Bonolis (Di sabato 8 agosto 2020) Nella prossima stagione televisiva la storica trasmissione “Scherzi a parte” potrebbe essere condotta da Pio e Amedeo che subentrerebbero al posto di Paolo Bonolis. Lo ipotizzano le “Chicche di gossip” del settimanale “Chi”. Cosa succederà nella prossima stagione televisiva a Paolo Bonolis, conduttore di “Avanti un altro!”, “Ciao Darwin” e tanti altri successi da record di Casa Mediaset, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti? L’interrogativo è posto dalle ultime “Chicche diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Scherzi a parte: Pio e Amedeo sostituiscono Bonolis SoloDonna Da Huawei a Kkr. Se l'Italia perde l'equilibrio. Parla Giulio Sapelli

Paolo Bonolis ‘fatto fuori’: Mediaset ha già i sostituti

Paolo Bonolis lascia la conduzione di Scherzi a parte. Lo sostiene la rubrica del settimanale Chi. Un duo per la sostituzione Paolo Bonolis lascia la conduzione di Scherzi a parte e forse la Mediaset ...

