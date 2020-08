Sarri Juventus, Tachinardi: E’ sempre stato un ospite. Pjanic ha ragione” (Di sabato 8 agosto 2020) Sarri Juventus – Alessio Tacchinardi ha parlato dell’eliminazione della squadra bianconera dalla Champions e del successivo esonero del tecnico toscano. Tramite i microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista, ha analizzato profondamente le scelte della società, spezzando anche una lancia a favore di Pjanic. Il bosniaco era stato molto duro, tramite Sky Sport, contraddicendo anche le parole del capitano Bonucci. Juventus: Tacchinardi su Sarri Non avevo avuto segnali da Torino, ma non credo che servisse questa sconfitta per l’esonero di Sarri. È sempre sembrato un ospite che non si sentiva a suo agio. Al Napoli invece era un capopopolo. C’erano molti giocatori in condizione precaria. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

